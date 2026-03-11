BONDENO: VICINE AL COMPLETAMENTO LE OPERE PER RESTITUIRE ALLA COMUNITA’ L’EX BOCCIODROMO DI VIA FERMI: UN BANDO PERMETTERA’ DI AFFIDARE LA STRUTTURA

Si fa largo l’ipotesi di un bando per assegnare, a breve, la gestione dell’ex Bocciodromo di via Fermi. Una struttura sportivo-ricreativa che aveva vissuto una seconda vita, quale luogo di ritrovo delle famiglie, e per lo svolgimento di attività come quelle del biliardo, ma che poi subì una brusca interruzione delle attività al suo interno a seguito degli eventi climatici del 2022, che ne provocarono l’inagibilità. «Il Comune, in questi anni, ha finanziato le opere necessarie al suo completo ripristino, riguardanti principalmente la sistemazione di tutti gli impianti e volti a garantire la conformità antincendio del fabbricato – spiegano il sindaco Simone Saletti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi –. Le opere in corso (e ormai prossime alla conclusione) hanno previsto anche l’adeguamento dei servizi igienici, in particolare per consentire la fruizione dei locali da parte delle persone diversamente abili, mentre tra gli interventi necessari figura anche quello per il collocamento di un bancone da bar. L’adeguamento dei servizi, dei locali e degli impianti – continuano – è funzionale ad un ritorno della piena funzionalità dell’ex bocciodromo in un’ottica aggregativa e ricreativa della struttura». Il locale, peraltro, si trova inserito nel contesto di via Fermi, poco distante dal centro polifunzionale “Dillingen” e dal centro sportivo “Bihac”. Un luogo che potrebbe definirsi dei “gemellaggi”, per la presenza degli impianti intitolati alle città gemelle di Bondeno, ma che necessita di una presenza continua di utenti, anche per togliere l’area da potenziali rischi di degrado. «Crediamo nella completa riapertura dell’ex bocciodromo – aggiunge l’assessore allo sport, Ornella Bonati –. Perché si tratta di luogo estremamente importante per la socializzazione da parte di persone di una fascia anagrafica allargata, che necessita di spazi idonei. Possiamo dire che questo contenitore fa parte di quelli inseriti nella nostra agenda di lavoro, assieme ad altre strutture sportive e ricreative, nei confronti delle quali la giunta si è concentrata in questi anni». Ultimati i lavori, resta un ultimo passaggio: la successiva gestione. In consiglio comunale, l’assessore Marco Vincenzi ha espresso l’intenzione della giunta di dare vita ad una procedura ad evidenza pubblica per dare corso al progetto di rilancio del contenitore di via Fermi.

