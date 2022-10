“Bosco d’Autunno” – Domenica 30 ottobre, dalle 10 alle 17 – Mercatino sostenibile, campo delle zucche, laboratori per bambini e passeggiate al Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi

“Bosco d’Autunno”

Domenica 30 ottobre, dalle 10 alle 17

Mercatino sostenibile, campo delle zucche, laboratori per bambini e

passeggiate nel bosco.

Un’occasione per trascorrere una giornata in mezzo alla natura

ammirando il foliage del

Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi

Cento (FE), 26 ottobre 2022 – Si svolgerà domenica 30 ottobre, dalle 10 alle 17, Bosco d’Autunno,

la giornata pensata per dare una nuova occasione a tutti coloro che lo vorranno, di ammirare il

Bosco Integrale, grazie a un mercatino sostenibile, un campo delle zucche, dei laboratori per

bambini e delle passeggiate nel bosco.

Dopo l’estate dell’Apriti Bosco Festival e i tour durante il Settembre Centese, la Fondazione Caterina

Novi ha pensato ad una nuova opportunità per far apprezzare i colori autunnali del bosco, uno

spettacolo naturale pieno di fascino e magia.

È nata così l’idea di portare al bosco un mercatino sostenibile, al quale parteciperanno produttori a

km0 e dove saranno in vendita prodotti eticamente lavorati, dal miele alle confetture, dai succhi al

vino, dalla farina ai biscotti, dall’aceto balsamico alla frutta e verdura di stagione. Ma non solo. Ci

saranno anche vivaisti con piante particolari, artigiani della zona, con produzioni che vanno dagli

accessori come borse o portafogli a oggetti regalo, angeli e segnalibro, bigiotteria e acquerelli.

Oltre alle immancabili caldarroste, insieme a questi produttori ci saranno anche associazioni del

territorio che hanno scelto “Bosco d’Autunno” per mostrare le proprie iniziative.

A corollario del mercatino, non mancherà un campo di zucche, dove grandi e piccoli potranno fare

foto insieme alle streghette di Vampirlab di Lisa Lambertini.

A completare il programma, tre laboratori per bambini e bambine.

Per i piccolissimi e le loro famiglie ci sarà dalle 11 alle 12, PICCOLA MUSICA (0-5 anni) a cura di

Francesca Venturoli, educatrice musicale per la prima infanzia.

Dalle 10 alle 17, per tutta la giornata, A SPASSO NEL BOSCO – LABORATORIO DI GOMMAPIUMA

a cura di Ass. Acchiappapensieri, dove con gommapiuma, forbici e gessetti si creeranno animaletti

del bosco, morbidi e colorati, da muovere e portare a casa. Stesso orario anche per INTAGLIO DELLA

ZUCCA a cura di “Fiori di Zucca” dove ogni partecipante potrà realizzare la propria zucca di

Halloween. Non è necessaria la prenotazione per i primi due laboratori mentre per quest’ultimo

sono già terminati i posti disponibili.Infine, grazie al sempre prezioso e fondamentale supporto dei Volontari del Bosco, alle 11, 12, 15 e

16 ci saranno le PASSEGGIATE NEL BOSCO proprio per permettere a tutti di vedere il tanto celebrato

foliage.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cento

Mi piace: Mi piace Caricamento...