BRINDISI – CENTO 90 – 69: LA BENEDETTO CADE AL PENTASSUGLIA

La Sella Cento arriva al Pentassuglia con il morale alto dopo il derby vinto contro Bologna e con la consapevolezza di trovarsi davanti a una sfida importante per la classifica. È infatti una gara dal peso specifico elevato per entrambe le squadre: Brindisi, spinta dal suo pubblico, punta con decisione alla conquista della Serie A1, mentre la Sella è in piena corsa per una salvezza che passa anche da partite difficili come questa, contro avversari costruiti per stare ai piani alti. Coach Di Paolantonio conferma in avvio il quintetto Berdini, Devoe, Conti, Davis e Fall, con i padroni di casa che rispondono con Esposito, Copeland, Radonjic, Cinciarini e Vildera. L’avvio è equilibrato: Cento trova ritmo grazie a Davis, a un Devoe energico in attacco e dominante a rimbalzo e a un Berdini brillante per letture e aggressività. Brindisi però resta in controllo grazie alla serata di grande ispirazione di Copeland, che insieme alle triple di Radonjic permette ai padroni di casa di chiudere all’intervallo sul 45-41.

Nel secondo tempo Cento prova a rimanere agganciata con le iniziative di Davis e la continuità di Berdini, ma Brindisi allunga con le conclusioni pesanti di Cinciarini, Radonjic e soprattutto con un Miani in grande crescita. L’assenza di Tiberti, non al meglio, complica le rotazioni nel reparto lunghi e nel terzo quarto la Sella paga qualche imprecisione offensiva e un calo di lucidità che permette ai pugliesi di scappare fino al +14. Nell’ultimo periodo le triple di Montano e la difesa di Fall non bastano per ricucire, mentre Brindisi continua a colpire con continuità e mantiene il pieno controllo fino al 90-69 finale.

Una serata storta per la Sella, segnata dalla grande precisione di Brindisi dall’arco e da qualche errore di troppo nelle scelte offensive. Il forfait di Tiberti ha pesato nelle rotazioni, ma la squadra deve subito voltare pagina: mercoledì alla Baltur Arena arriva la Dole Basket Rimini, occasione immediata per rialzare la testa.

