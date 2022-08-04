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BURANA: SCOPERTI GLI AUTORI DI UNA FRODE TRAMITE INTERNET

DiComando Carabinieri

Ago 4, 2022
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ALCUNI GIORNI FA, UNA 36ENNE SI ERA RIVOLATA AI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI BURANA DENUNCIANDO CHE QUALCUNO ERA RIUSCITO AD ACCEDERE AL SUO CONTO BANCARIO, SOTTRAENDOLE  BEN 5.000 EURO DEI PROPRI RISPARMI. I MILITARI, NELLA MATTINATA ODIERNA, A CONCLUSIONE DI INDAGINI, HANNO DENUNCIATO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA I PRESUNTI AUTORI DEI FURTI. SI TRATTEREBBE DI DUE 40ENNI, RESIDENTI IN CAMPANIA, CHE, MANDANDO ALLA VITTIMA DELLE FINTE MAIL A NOME DELLA SUA BANCA, ERANO RIUSCITI AD ACCEDERE ALLE SUE CREDENZIALI DI HOME BANKING PER POI EFFETTUARE TRE BONIFICI SU UNA CARTA POSTEPAY IN LORO POSSESSO, CON LA QUALE AVEVANO POI RISCOSSO IL DENARO PRESSO DEI BANCOMAT SITUATI IN CAMPANIA, VENETO ED UMBRIA. I MALFATTORI DOVRANNO RISPONDERE DEL REATO DI TRUFFA; TUTTAVIA POTREBBE NON ESSERE FACILE RECUPERARE IL MALTOLTO. PER TALI RAGIONI, RIMANE ALTA L’ATTENZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI NEI CONFRONTI DI QUESTE TRUFFE PARTICOLARMENTE INSIDIOSE, PER CUI SI INVITANO I CITTADINI AD INFORMARE LE STAZIONI DEL TERRITORIO IN OGNI CASO IN CUI ABBIANO DUBBI DI ESSERE VITTIME DELLE MIRE DI MALINTENZIONATI.

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