CALCIO: 2-2 Centese-Valsanterno nella ‘giornata biancazzurra’

Un bellissimo pomeriggio al G&G Stadium, con oltre 700 tifosi sugli spalti e una splendida coreografia dei Ragazzi del Guercino, in un perfetto connubio tra città, territorio e Carnevale. Una partita combattuta, con la Centese che ha reagito due volte: prima con Bonvicini nel primo tempo, poi con lo stesso Bonvicini che con una sassata sotto la traversa al 94° ha fatto esplodere lo stadio! Un pareggio giusto tra due squadre che lotteranno fino alla fine per i play-off. Foto da Drone a cura di Giuliano Monari per www.areacentese.com e www.drone-filmaker.it

