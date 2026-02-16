CALCIO: A Casumaro la Centese resta in 2a posizione dopo un derby lottato

E’ stata una domenica scoppiettante quella che ha visto concludersi sul punteggio di 1-1 il derby tra Casumaro e Centese, in un match all’insegna della cattiveria agonistica e della mentalità propositiva mostrata da entrambe le squadre. Il tempo ha favorito la presenza di un grande numero di tifosi, nonostante alla vigilia non ci fossero buone sensazioni sull’agibilità del campo. Le piogge insistenti degli ultimi giorni hanno reso il terreno di gioco un ostacolo per le due formazioni e questo si è visto dai frequenti errori tecnici, che però hanno contribuito ad accendere il sostegno del pubblico.

Non è stato un avvio di gara facile per la Centese, che al 13’ ha subito il gol di Correggiari, lasciato libero al limite dell’area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo, una disattenzione della difesa biancazzura costata cara. La reazione della squadra ospite non è tardata ad arrivare, con varie occasioni, tra cui una traversa e un gol in fuorigioco, che però non sono bastate per pareggiare prima dell’intervallo.

Nella ripresa la Centese è riuscita ad agguantare il pareggio al 15’ con un gol da fuori area di Bonvicini, un tiro imprendibile che non ha lasciato scampo al portiere. Dopo l’1-1 ha regnato l’equilibrio, a dimostrazione del fatto che si trovassero di fronte due squadre in piena zona playoff vogliose di fare una buona prestazione.

<< Penso che queste due squadre le vedremo nella fase finale dei playoff a contendersi il miglior piazzamento possibile >>, ha dichiarato il Presidente della Centese Alberto Fava, aggiungendo anche che c’è da ritenersi soddisfatti del risultato, considerando i passi falsi delle altre squadre di alta classifica.

<< è bello anche oggi aver visto tanti giovani in campo, come Barbieri [classe 2006]. Per lui era la prima volta da titolare, ha fatto una partita sontuosa al centro della difesa, è un ragazzo molto in gamba >>, ha commentato il Presidente, spostando il centro dell’attenzione sulla fiducia nei giovani da parte della società e di come questo lasci ben sperare per il futuro.

Dopo questa giornata la Centese rimane stabilmente al secondo posto, a +3 dal Valsetta Lagaro, e come ha ribadito il Presidente << è stata una domenica che ci fa respirare una bella aria, un’aria da vetta, e nessuno qua soffre di vertigini>>.

