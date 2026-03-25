CALCIO – a Cento il Workshop organizzato dalla FIGC

Il comune di Cento ha avuto il piacere di ospitare il Workshop “Come costruire una proposta pratica efficace: caratteristiche, soluzioni, obiettivi” organizzato dalla FIGC e in collaborazione con l’AST di Modena. L’evento, che si è tenuto martedì 24 marzo presso il Palazzo del Governatore in Piazza del Guercino, si è rivolto in particolare ai Tecnici delle categorie di Attività di Base, presenti in gran numero – oltre ai rappresentanti della Centese, anche Tecnici di Casumaro Calcio, Stella Alpina e Crevalcore.

I relatori – Carlotta Piergiovanni (Area Psicologica AST Modena e Centro Federale di Bologna), Christian Savarino (Tecnico Federale AST Modena), Andrea Bertarini (Responsabile Tecnico AST Modena), e il mister della Centese Ciro di Ruocco – hanno proposto delle modalità di allenamento innovative per il settore giovanile (6/12 anni) con lo scopo di incentivare determinate caratteristiche dei giocatori, tra cui la sicurezza nel gestire le situazioni di gioco, la creatività e la correttezza, una qualità definita come “il carburante dell’attività calcistica” da Bertarini.

Con l’intervento della dott.ssa Piergiovanni si è posta l’attenzione sulla comunicazione che avviene in campo, in particolare sulle modalità di rinforzo cognitivo e feedback messe in atto dall’allenatore nei confronti dei ragazzi, ritenute molto importanti per valorizzare i singoli e il gruppo, per creare un ambiente in cui il miglioramento è al centro di tutto.

Una discussione, dunque, che si estende a tutto il settore giovanile dilettantistico, ma anche professionistico.

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