Calcio: domenica 21 maggio ore 16:30 al Bulgarelli la seconda sfida per i play off

Di Marco Cevolani

“Allarme azzurro, allarme azzurro, tutto allo stadio…e questa non è un’esercitazione” questo, grosso modo, potrebbe essere il grido dei tifosi che si dirama dagli altoparlanti del Bulgarelli per chiamare a raccolta tutto il popolo calcistico centese per sostenere la squadra della nostra città, in una importante sfida per i paly off di categoria.Dopo la bruciante sconfitta avvenuta solamente ai rigori, gli uomini di Mister Brighel Govoni sono chiamati all’impresa, un’impresa che nel calcio è sempre alla portata di mano.

