CALCIO: DOMENICA LA CENTESE IN TRASFERTA

Ripresa la vetta in solitudine, seppur con un solo punto di margine sulle inseguitrici, la Centese prepara il match esterno con la X Martiri. Si tratta di una retrocessa dalla Promozione, una squadra che nell’ organico vanta giocatori che hanno calcato palcoscenici ben più importanti. Proprio domani dovrebbe esordire il centrocampista Gessoni, prelevato dal sant’Agostino che milita in eccellenza. Andrà ad unirsi a Jack Pallara, Evali, Manfredini, Meli Gerti, giocatori che formano un organico di tutto rispetto per la categoria. Protagonista di un avvio di stagione un po’ in ombra, complici anche diverse assenze negli uomini chiave, il X martiri spera di poter fare lo sgambetto proprio alla Centese e rimettersi in gioco per le posizioni di testa. Tra gli uomini a disposizione di mister Briegel, sintomi influenzali per Bonacorsi e noie muscolari per Perelli, Sassu e Pirreca, ma dovrebbero essere tutti a disposizione. Tra le inseguitrici, scontro diretto fra Pontelagoscuro e Galeazza, mentre per il Persiceto una partita sulla carta più agevole, in casa con il Fly Sant’ Antonio. Calcio d’inizio alle 15.30.In sostegno dei biancoazzurri e’ prevista la consueta carovana di macchine: saranno tanti, come al solito, i tifosi e gli appassionati al seguito.

