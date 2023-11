CALCIO: La Centese batte Real Sala 1-0

Real Sala Bolognese-Centese 0-1

Sabato 11 Novembre ha avuto luogo l’anticipo della Xª giornata di campionato. Di fronte il Real Sala Bolognese, squadra neopromossa e in una buona posizione di classifica, e la Centese Calcio, prima in classifica e desiderosa di allungare il vantaggio sul Persiceto 85 e il Ravarino.

Primo tempo avaro di occasioni, con il sala bolognese a ribattere colpo su colpo i fraseggi e il maggiore possesso palla della formazione ospite. E’ la Centese a fare la gara, ma senza creare particolari pensieri al portiere di casa. Il primo tempo finisce 0 a 0.



Rientrati dagli spogliatoi, la musica cambia. Bastano pochi minuti ai biancazzurri per andare in goal: azione sulla destra, palla tra i piedi di Sassu che, con un missile, spedisce il pallone in fondo alla rete. Real Sala 0 1 Centese. Sassu non si ferma più, a segno da due gare consecutive. La partita ora diventa ancora più aggressiva, con la Centese che vuole il raddoppio, andandoci vicino in un paio di occasioni. Partita maschia, sicuramente non bella, ma vinta di cuore e carattere dalla centese e con pieno merito. Triplice Fischio Vince la Centese 1 a 0, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti che scenderanno in campo domani. anche oggi bellissima partecipazione di pubblico centese, con tanti giovani tifosi al seguito. Ufficio Stampa Centese Calcio, LGM Foto di Martini Cristina

Real Sala Bolognese-Centese 0-1 giocata l’11/11 Rete: 49′ Sassu REAL SALA BOLOGNESE: Iandolo, Mazzoni, Roncarati, Paolucci (81′ Spiga Casadio), Bonazzi, Marchi, Monari (62′ Guarino), Trombetta (88′ Ciaccia), Gianaroli (56′ Cilona), Capone, Bisonti (56′ Zanetti). A disp.: Volpi, Passarini, Livaldi, Zucchelli. All.: Pasquali CENTESE: Alberghini, Cesano, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Ficarelli, Sassu (54′ Frentoaei), Bonvicini, Pirreca (88′ Busi), Costantini, Bonacorsi (72′ Finessi). A disp.: Romagnoli, Bonazzi, Bisighini, N’Guessan, D’Aniello, Grygiel. All.: Govoni Arbitro: Visani di Faenza Note: ammonito Perelli

Mi piace: Mi piace Caricamento...