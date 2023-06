CALCIO: la Centese ‘vola’ in semifinale di play off – IL VIDEO

Calcio: la Centese vola in semifinale di play off

di Marco Cevolani

Ormai la chiamano la zona Ganzaroli: quando ormai sembravano certi i tempi supplementari il numero 18 Ganzaroli, entrato nella ripresa, porta in vantaggio la Centese che così accede alla semifinale. Novanta minuti avari di emozioni se non fosse per il rigore, fischiato in favore della Centese, e parato dall’estremo difensore del Morciano (sul dischetto si era presentato Perelli, ndr)

