CALCIO – Un passo falso che toglie qualche sicurezza alla Centese

Si è chiuso sul punteggio di 0-1 il match tra Centese e Atletico Castenaso, in una giornata segnata dal ricordo di Guido Bonzagni, storica voce del popolo biancazzuro.

I primi 45 minuti hanno visto una Centese più propositiva della squadra ospite, ma che non è riuscita a concretizzare le occasioni avute a causa della solidità difensiva mostrata dall’Atletico Castenaso: la difesa alta e ben schierata degli ospiti ha lasciato più di una volta in fuorigioco gli attaccanti biancazzuri, che hanno visto svanire delle chiare occasioni da gol.

L’inizio del secondo tempo è stato dominato dalla Centese, un possesso palla, però, sterile che non ha dato risultati. Il primo tiro in porta della ripresa è arrivato al 15’, un’azione in ripartenza dell’Atletico chiusa con un tiro dalla distanza di Alberti che ha sfiorato l’incrocio dei pali. Il vantaggio della squadra ospite è arrivato al 17’ da un corner, un colpo di testa di Vinjolli, imparabile per Tartaruga. Dopo il gol subito, la Centese ha tentato di raggiungere il pareggio con numerosi cross e tiri dal limite dell’area, non andati però a buon fine.

Dunque la sconfitta casalinga dei ragazzi di mister Di Ruocco resta un passivo pesante in ottica playoff che toglie la sicurezza del 2o posto.

Al termine della 30a giornata i biancazzurri restano comunque in 2a posizione, in seguito ai passi falsi di Casumaro, Valsetta Lagaro e MSP Calcio.

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