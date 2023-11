CALCIO: Vittoria della Centese – A.C.F. Codifiume 2 4 Centese

Pirreca ne fa 3 in meno di venti minuti e stende il Codifiume

Bentornati cari amici sportivi che hanno i biancoblu nel cuore.

La partita in data odierna è stata una delle più emozionanti degli ultimi tempi.

Prima di iniziare con la cronaca, ricordiamo che la Centese arrivava da una splendida e sudata vittoria del cuore domenica contro i granata dell’Argentana mentre il Codifiume arriva da un triste esonero della guida tecnica.

Primo tempo amaro per la Centese: i padroni di casa partono agguerriti per un riscatto.

Nonostante la Centese si sia impostata da subito con il possesso palla e la costruzione dal basso, sono i padroni di casa che ottengono un risultato più vivo. Infatti, nel corso del primo tempo raggiungono due (sole) occasioni da goal che non sprecano.

La partita si ferma al quarantacinquesimo con i nostri beniamini sotto di 2 goal, risultato che non era ancora accaduto in questa stagione.

Rientrati dagli spogliatoi qualcosa è cambiato: l’atteggiamento sembra essere tornato quello della Centese che conosciamo, e così è.

Dopo una delle solite incursioni centrali, Andrea Sassu, viene atterrato non lontano dall’area di rigore guadagnandosi una punizione.

Alla battuta troviamo Costantini (che deve ancora farsi perdonare per il tiro di domenica) che con il suo destro giro non sbaglia e spedisce la palla nel sette.

Il morale si alza e ottenere il risultato non sembra più così impossibile.

Entra Alex Busi reduce da un buon esordio domenica contro l’Argentana e anche oggi sfila sulla fascia destra ricordando un noto pallone d’oro.

La Centese si carica con l’ingresso di Pirreca che – acclamato a gran voce dai tifosi- ribalta la partita. Il bomber di casa Centese ne segna 3 in meno di venti minuti.

E’ un’altra partita, ecco la vera Centese.

Delirio sugli spalti, è tornato il sole.

La Centese torna dalla trasferta di Santa Maria Codifiume con 3 punti meritatissimi.

Domenica 5 Novembre, al Bulgarelli, alle 14:30 arrivano i neo promossi del Balca Poggese.

La guardia è sempre alta e fare risultato è più che mai importante visto gli scivoloni odierni delle contendenti al titolo.

foto di cristina martini

