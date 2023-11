CALCIO: Vola la Centese, batte 6-0 Balca Poggese

La partita – mai in discussione – era già stata chiusa con il lucchetto e messa in cassaforte dal minuto 30 del primo tempo quando, i nostri padroni di casa, erano già sul risultato di 3 reti a 0 ma che comunque hanno mantenuto l’animo, la voglia e lo spirito per tutta la gara.

Per la cronaca, si è vista una Bella Cenese, in Forma, che ha proseguito a suon di gol il pomeriggio, terminando i 90 minuti a reti inviolate.

Degli avversari teniamo conto di interessanti prestazioni di Giarratano e Marvelli che, nonostante la disparità, non hanno mai smesso di provarci.

Un ringraziamento sentito a tutti i piccoli tifosi del Balca Poggese accorsi al Bulgarelli a sostenere la loro prima squadra, sempre un piacere vedere un connubio di bandiere colorate a riempire il cielo del Bulgarelli.

