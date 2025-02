CALDAERONE (fdi): “BAMBINI COSTRETTI A DORMIRE NELLE AULE PERCHÉ PIOVE DENTRO IL DORMITORIO ALL’ASILO PACINOTTI, IL FALLIMENTO DI ACCORSI”

Mentre il Sindaco Accorsi è impegnato nelle sue passerelle politiche, nei suoi annunci vuoti e ad offenderci senza rispetto in Consiglio Comunale, la realtà nei nostri asili è questa: al Pacinotti piove dentro e ieri i bambini sono stati costretti a dormire in giro per le aule perché il dormitorio era impraticabili. Una vergogna senza precedenti che dimostra, ancora una volta, l’incapacità di questa amministrazione di occuparsi delle reali necessità dei cittadini.

Parliamo di una scuola materna, un luogo che dovrebbe garantire sicurezza e benessere ai più piccoli, e che invece si trasforma in un rifugio di fortuna per colpa dell’incuria e del totale disinteresse del Comune.

A Cento si investono soldi per eventi, passerelle e inutili progetti di facciata, mentre le scuole cadono a pezzi.

Questa situazione non è un caso isolato, è il simbolo di un’amministrazione che ignora i problemi reali, che lascia marcire gli edifici scolastici e che non ha un piano serio per la manutenzione e la sicurezza delle strutture pubbliche. Si aspetterà forse una tragedia prima di intervenire?

I genitori hanno il diritto di sapere: il Sindaco ha intenzione di risolvere immediatamente questo problema o lascerà che i bambini continuino a subire queste condizioni vergognose?

Mi piace: Mi piace Caricamento...