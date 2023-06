CALDARONE DURISSIMA: “Cento non è un gioco di società, il Sindaco vada a casa prima di fare altri danni”

“Cento è sicura, felice e purale e il Consigliere Caldarone dovrebbe smetterla a parlare di Cento come un luogo poco sicuro, spaventa i cittadini dissero quelli del PD non troppo tempo fa”…

Durante un recente Consiglio Comunale, feci presente che il Centro Storico di Cento, era frequentato da delinquenti e spacciatori ma per tutta risposta, fui derisa e mi accusarono di fare campagna elettorale sulla pelle dei cittadini. Ricordo ancora quelle parole pronunciate dalla sinistra e da questa amministrazione e dal Sindaco Edoardo Accorsi, che provarono a far credere che non era vero quello che raccontavo e che facevo il male di Cento ad espormi così.

Direi che il male della città, lo fa lui tutti i giorni negando il problema e facendo finta che vada tutto bene. Pensa di risolvere i problemi con le foto sui giornali mostrando il suo più bel sorriso e attaccando le opposizioni, non facendo nulla però per contrastare delinquenza, criminalità e investendo sulla sicurezza che meriterebbe la nostra bellissima città.

Cosa dobbiamo aspettare ancora? Non bastano i furti, gli atti vandalici, gli ubriachi che giovano a pallone sotto la statua del Guercino, il degrado nei parchi, la sporcizia, lo spaccio, le strade rotte, le vie al buio, la chiusura dei reparti dell’ospedale, l’aumento delle tasse e la prossima realizzazione di un dormitorio in pieno centro storico?

L’augurio più bello che io possa fare alla mia città, è che questo sindaco vada a casa prima possibile per evitare di fare altri danni.

Cento, non è un gioco si società, Cento non meritava questo.”

