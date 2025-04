CALDARONE (FDI): “BASTA ATTACCHI STRUMENTALI, È ORA DI FINIRLA!”

Ripetiamo ancora una volta che abbiamo votato solo fondi Pnrr sul sociale e convenzione tra comuni alto ferrarese. Abbiamo espresso la nostra ferma contrarietà alla stazione di posta più volte sia in consiglio comunale che al difuori di esso, tramite conferenze stampa e addirittura con una raccolta firme, con la quale chiedavamo un percorso partecipato per individuare un’ubicazione alternativa, non in prossimità di scuole, centro accoglienza alla vita e centri di socializzazioni per anziani e associazioni. Fratelli d’Italia è da sempre a favore del sociale e lo ha dimostrato coerentemente con i voti in consiglio comunale, rivendichiamo con fermezza le nostre scelte a favore delle categorie più fragili. Siamo invece contrari al modo di fare politica di altre formazioni che, evidentemente prive di identità, basano la loro attività politica su distorsione delle informazioni e attacco all’avversario, a tal punto che in tutta la delibera n.94 non appariva nemmeno il termine “stazione di posta”, come confermato addirittura dal Segretario comunale, figura super partes a garanzia dell’attività amministrativa (risposta in foto). Ci dispiace che la medesima imparzialità non sia stata garantita anche dal Presidente del Consiglio, che al contrario ha condiviso l’attacco sui social. La nostra identità è ben chiara, quella di chi, essendo stato votato come opposizione si ritrova a scendiletto della maggioranza e fonda la propria azione politica sull’attacco a FDI molto meno.

Chi volesse approfondire e visionare i documenti può venire in sede negli orari di apertura, siamo pienamente disponibili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...