CALDARONE (FDI): “BASTA SOGNI, SERVONO FATTI DICEVA IL GIOVANE SINDACO NEL 2021 PROMETTENDO CHE ENTRO IL 2025 L’EX MACELLO SAREBBE STATO RIQUALIFICATO”

“Accorsi – scrive Francesca Caldarone, capogruppo FDI in consiglio comunale – prometteva cultura, oggi regna solo il degrado. Nel 2021, in piena campagna elettorale, il sindaco Edoardo Accorsi dichiarava con sicurezza che l’ex Area Pesci, nel cuore di Cento, sarebbe stata completamente riqualificata entro il 2025. Aveva parlato di un nuovo centro culturale, di un progetto ambizioso per restituire vita e dignità a una zona abbandonata da troppo tempo. Promesse altisonanti, pronunciate davanti ai cittadini con tono solenne. Oggi, a distanza di quattro anni, la realtà è sotto gli occhi di tutti: l’area è ancora lì, degradata, inutilizzata, dimenticata.

Nessun cantiere, nessun centro culturale. Solo silenzio, incuria e promesse tradite. È l’ennesimo simbolo del fallimento di questa amministrazione, più attenta ai riflettori e alla comunicazione social che alle reali esigenze della città.

L’ex Area Pesci avrebbe potuto diventare un polo vitale per la cultura, l’aggregazione, il rilancio del centro urbano. Invece è rimasta terra di nessuno, testimone dell’inazione di chi governa. Accorsi ha preso un impegno preciso con i centesi, e ha mancato clamorosamente l’obiettivo.

È evidente che le promesse fatte nel 2021 non erano altro che slogan da campagna elettorale. La cultura è stata usata come specchietto per le allodole, e oggi Cento paga il prezzo dell’ennesima illusione. Accorsi non ha mantenuto la parola data alla città.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...