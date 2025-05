CALDARONE (FDI): “Biblioteca, Palazzo Comunale e Galleria Bonzagni: simboli dell’incapacità politica di chi governa Cento”

In 4 anni, l’Amministrazione comunale guidata da Accorsi e dal PD non è stata in grado di restituire alla città tre dei suoi spazi più importanti: la Biblioteca Civica, il Palazzo Comunale, la Galleria d’Arte Moderna Aroldo Bonzagni.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: strutture chiuse, abbandonate, degradate, mentre si continuano a spendere soldi pubblici per soluzioni provvisorie, senza visione e senza rispetto per i cittadini. Non è più un problema tecnico: è un fallimento politico, evidente, clamoroso e vergognoso.

Nel 2023 è stato annunciato che il progetto per il Palazzo Comunale era “pronto e finanziato”. Peccato che non ci sia alcun cantiere, nessun cronoprogramma, nessuna trasparenza. La Biblioteca continua a marcire, con il suo patrimonio librario dimenticato. Della Galleria Bonzagni, nessuno parla più. Una desolante prova d’incompetenza.

Come Capogruppo di Fratelli d’Italia, ho presentato una mozione in Consiglio Comunale per obbligare il Sindaco e la Giunta a fornire finalmente risposte chiare. Chiediamo tempi, documenti, dati, impegni verificabili. Vogliamo che si relazioni in aula ogni tre mesi, fino a quando i lavori non saranno completati.

Chi governa oggi Cento ha fallito. E ha il dovere morale di spiegare ai cittadini perché, dopo oltre un decennio, luoghi simbolo della nostra comunità sono ancora in stato di abbandono. Serve serietà. Serve verità. E serve subito.

Io non intendo restare in silenzio anche se a qualcuno farebbe comodo.

Francesca Caldarone

Capogruppo Fratelli d’Italia – Consiglio Comunale di Cento

Mi piace: Mi piace Caricamento...