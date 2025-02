CALDARONE (fdi): Cento nel caos e amministrazione assente

Cento sta vivendo una situazione di insicurezza ormai insostenibile. Gli episodi di criminalità si susseguono con una frequenza allarmante, mettendo in pericolo i cittadini e dimostrando, ancora una volta, l’incapacità dell’amministrazione comunale di affrontare seriamente il problema. Il sindaco Edoardo Accorsi continua a minimizzare o a ignorare le criticità che quotidianamente emergono nelle nostre strade, lasciando la cittadinanza in balia di violenze, furti e aggressioni.

Uno degli ultimi episodi, l’aggressione a una carabiniera durante il suo servizio, è solo l’ennesima dimostrazione di come Cento sia ormai fuori controllo. A questa donna coraggiosa, in prima linea per la sicurezza di tutti noi, va la mia più totale solidarietà e riconoscenza.

La realtà dei fatti è chiara: Cento è diventata terra di nessuno. Via Matteotti, il centro storico, i parchi pubblici sono sempre più teatro di episodi di violenza, spaccio e degrado. Il tutto nell’assordante silenzio del sindaco Accorsi e della sua giunta, troppo impegnati a difendere scelte politiche fallimentari invece di affrontare i problemi reali della comunità.

L’apertura di un dormitorio in città, anziché essere parte di un piano strutturato per il contrasto all’emarginazione e alla delinquenza, rischia di diventare un ulteriore fattore di degrado e insicurezza.

La cittadinanza è stanca, esasperata e soprattutto impaurita. Non si può più uscire di casa con serenità, i commercianti sono in difficoltà per il clima di insicurezza che danneggia le attività economiche e il sindaco Accorsi e la sua amministrazione devono assumersi le proprie responsabilità.

Per questo motivo, ho avviato una raccolta firme per l’installazione di telecamere di sorveglianza nei punti più critici della città, visto che ad oggi le poche telecamere presenti, non sono del tutto funzionanti.

Questa iniziativa nasce dalla necessità di un controllo più efficace e di una deterrenza reale contro il crimine.

Invito tutti i cittadini a partecipare e a sostenere questa proposta per restituire sicurezza e dignità a Cento.

Il tempo delle scuse è finito.

