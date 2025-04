CALDARONE (FDI): “Cento, sprechi e aumenti ingiustificati”

Il sindaco di Cento e la sua giunta continuano a dimostrare una totale mancanza di rispetto per i cittadini. Appena insediati hanno aumentano l’IRPEF, dichiarando che la luce pubblica era la causa della crisi energetica risolvendo il problema spegnendo i monumenti, le luci di sera e mettendo in pericolo la sicurezza di commercianti e ragazzi.

Ma non è tutto. Oltre all’aumento delle tasse comunali, la giunta ha aumentato anche il costo della mensa scolastica e la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, pesando ulteriormente sulle tasche delle famiglie e delle attività locali.

A distanza di pochi mesi dalle loro scelte, assistiamo ad uno spreco che grava sulle tasche dei cittadini, perché le luci magicamente rimangono accese anche di giorno in diverse zone della città e in alcune frazioni.

Invece di ridurre gli sprechi, preferiscono scaricare il costo della loro inefficienza sulle persone.

Ho presentato un’interrogazione per fare chiarezza su questa situazione, ma la risposta è stata stupefacente: hanno addirittura negato l’evidenza, minimizzando il problema. Questo, è un governo che non sa come gestire i soldi pubblici e che, anziché fare scelte responsabili, continua a scaricare sulle spalle dei cittadini le proprie inefficienze.

Cento merita di più: un’amministrazione che sa risparmiare senza sacrificare la sicurezza e la qualità della vita, ma purtroppo, con questo sindaco, sembra solo un sogno.

