CALDARONE (FDI). “Il Polo Sanitario di Casumaro: L’ennesima promessa di Accorsi e Pedaci non mantenuta”

Il Polo Sanitario di Casumaro: L’ennesima promessa di Accorsi e Pedaci non mantenuta

Durante la campagna elettorale regionale dello scorso anno, il Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, insieme all’USL di Ferrara, aveva promesso di migliorare i servizi sanitari a Casumaro. Si parlava della riattivazione del punto prelievi, dell’introduzione dell’infermiera di comunità e dell’apertura di ambulatori medici, con l’obiettivo di completare tutto entro novembre. Un piano che sembrava rispondere alle necessità della popolazione locale, soprattutto dopo le battaglie fatte quando ero Presidente della Consulta.

Purtroppo, a distanza di mesi, i cittadini di Casumaro non hanno visto nulla di concreto e sono ancora in attesa di una risposta.

La verità è che il Sindaco Accorsi non ha fatto queste promesse solo nel 2024: da quasi quattro anni ripete le stesse parole senza mai agire, abbandonando de facto la frazione e il suo ricordo per Casumaro sembra tornare solo quando c’è da chiedere soldi, come ha fatto per gli stradelli.

Le promesse di Accorsi sono ormai un mantra vuoto, mentre la popolazione continua a soffrire la mancanza di servizi essenziali, come il pediatra di comunità. La salute dei cittadini non può essere strumentalizzata per fini politici.

Ci si chiede se Accorsi abbia intenzione di onorare gli impegni presi o se, ancora una volta, i cittadini dovranno aspettare un cambiamento che sembra sempre più lontano. La popolazione ha bisogno di fatti concreti, non di promesse politiche che svaniscono con la fine della campagna elettorale.

Francesca Caldarone

Mi piace: Mi piace Caricamento...