CALDARONE (FDI): ODG approvato all'unanimità "SCEGLI IL CORAGGIO, DENUNCIA E NON VOLTARTI", la Rocca illuminata di arancione 

Nov 26, 2025
Grazie ad un ODG  approvato all’unanimità da me presentato, da oggi e fino al 10 dicembre – e per tutti gli anni a venire – la Rocca sarà illuminata di arancione, colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Questa illuminazione non è un semplice atto formale: è un gesto pubblico che afferma con chiarezza che la nostra comunità riconosce la gravità della violenza di genere e sceglie di schierarsi con decisione dalla parte delle vittime.

L’arancione diventa così un segnale visibile, un richiamo alla responsabilità collettiva e alla necessità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che coinvolge ancora troppe donne, spesso nel silenzio delle mura domestiche.

Illuminare la Rocca — uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città — significa trasformare un simbolo storico in un messaggio chiaro: Cento rifiuta ogni forma di violenza e si impegna a promuovere una cultura di rispetto, ascolto e tutela.

Che questa luce arancione ci ricordi ogni giorno che la lotta contro la violenza sulle donne non è una ricorrenza, ma un impegno continuo che riguarda ciascuno di noi.

