CALDARONE (fDI): “Sono estremamente preoccupata per la scelta di questa amministrazione”

Sono estremamente preoccupata per la scelta di questa amministrazione, di destinare parte dell’avanzo libero per sostenere il progetto della realizzazione del dormitorio, che sorgerà nella palestra della Bocciofila e che ha visto già individuare parecchi soldi tramite i fondi del PNRR.

Durante il Consiglio Comunale, sono stata fermata proprio su questo punto e la cosa mi fa pensare…

Stavo per manifestare il mio dissenso per questa scelta, perché se fossi stata amministratore di questa città e avessi avuto a disposizione quasi 2 milioni di euro di avanzo da utilizzare, li avrei investiti per sistemare i parchi, le strade, rifare le strisce e coprire qualche buca, e non per realizzare un dormitorio in pieno centro storico.

Sono vedute diverse, c’è chi pensa al bene della città e chi non riesce ad ascoltare le vere esigenze delle persone…

