CALDARONE (fdi): Sulla gestione della pubblica illuminazione “L’Amministrazione incapace nella gestione della cosa pubblica”

“L’Amministrazione Accorsi continua a dimostrarsi incapace nella gestione della cosa pubblica. Dopo aver aumentato le tasse promettendo per il futuro un utilizzo più oculato delle risorse, assistiamo al contrario all’ennesimo inutile spreco: i lampioni restano accesi in pieno giorno, mentre di sera intere zone vengono lasciate al buio.

Già in passato avevo sollevato la questione in Consiglio Comunale. La risposta dell’Amministrazione? La negazione totale dei fatti, arrivando addirittura ad insinuare che io stessi diffondendo informazioni false. Peccato per loro che la realtà, come al solito, li smentisca.

Ebbene, in questi giorni, sprechi analoghi si sono ripetuti ancora una volta in molte zone, come ad esempio in via Bondenese a Casumaro, dove i lampioni continuano a restare accesi in pieno giorno. Dopo aver ridotto l’illuminazione serale, lasciando i cittadini nell’insicurezza e nel degrado, le luci rimangono inutilmente accese quando non servono.

La domanda è semplice: perché Edoardo Accorsi continua a prendere in giro i cittadini? Perché ha aumentato la pressione fiscale per poi sprecare risorse in questo modo?

Evidentemente sicurezza e decoro urbano non sono una priorità per il sindaco, che preferisce minimizzare i problemi piuttosto che risolverli.”

