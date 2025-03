CALDARONE: “Mi dispiace che l’avv. Gaiani voglia prendere sul personale una critica politica. Mai ho avuto in mente di offendere la sua onorabilità

L’assessore Carlotta Gaiani annuncia querela contro di me per diffamazione, in quanto a suo giudizio alcune mie considerazioni riguardanti la gestione della società Ente Territorio sarebbero lesive della sua “onorabilità morale e professionale”.

Mi dispiace che l’avv. Gaiani voglia prendere sul personale una critica politica. Mai ho avuto in mente di offendere la sua onorabilità, credo anzi di aver sempre riconosciuto all’assessore Gaiani rigore morale e professionale.

Il tema che io ho posto è tutto politico e mi auguro quindi che sia su questo piano che l’assessore Gaiani voglia confrontarsi.

Non credo che spostare nell’Aula di un Tribunale il dibattito democratico che è di competenza del Consiglio comunale sia il modo più utile per dare alla cittadinanza le risposte che si aspetta sulla gestione della cosa pubblica, risposte che devono essere il più possibile immediate, chiare e trasparenti.

L’opposizione che io rappresento fa la propria parte, ponendo domande spesso scomode ma sempre utili per stimolare l’azione della Giunta e la trasparenza delle sue decisioni, la maggioranza faccia la sua rispondendo nel merito e senza buttare la palla in tribuna rinunciando all’iniziativa politico-amministrativa a favore di quella giudiziaria.

