CALDARONE: “MILIONI DI EURO PER L’ACQUISTO DELLA SCUOLA DI CORPORENO E L’ASILO DI ALBERONE, MA L’ASILO PACINOTTI NON VIENE SISTEMATO”

Nei giorni scorsi, mi sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per le condizioni in cui versa l’asilo Pacinotti, che da circa 3 anni aspetterebbe un intervento per le importanti infiltrazioni d’acqua, causate dai presunti problemi alla copertura.

Questo problema, comporterebbe la presenza di ambienti umidi e infiltrazioni che costringono il personale, ad utilizzare secchi per la raccolta durante l’attività scolastica.

Ancora una volta, si preferisce investire soldi pubblici su scuole che servono solo a farsi pubblicità e che indebiteranno i nostri figli per parecchi anni, come il mutuo di quasi 4 milioni di Euro per l’acquisto di una parte della scuola di Corporeno, dopo averne pagati 7 per l’affitto, i 2 milioni per costruire l’ asilo ad Alberone e i 12 milioni per la scuola di Casumaro, mentre non si riesce ad ampliare i servizi ai cittadini.

A Corporeno, non si è riusciti a formare la classe prima e manca il servizio del doposcuola, così come a Casumaro, dove è stata adirittura chiusa una sezione pomeridiana della materna.

Ad Alberone, dove venne chiusa le scuola per mancanza di iscritti, avanza la costruzione di questo asilo voluto fortemente dall’amministrazione Lodi, che gioverà solo al comune di Finale Emilia e non ai centesi.

Trovo irragionevole continuare a far finta che vada tutto bene, a spendere soldi pubblici per strutture che non avranno servizi e continuare a non investire sulle priorità reali a servizio dei cittadini.

Attraverso un’interrogazione, farò luce sulle reali condizioni dell’asilo Pacinotti.

Mi aspetto un sopralluogo urgente da parte di questa amministrazione che, con la valutazione di una relazione tecnica, dovrà eventualmente attuare un piano immediato per il ripristino della struttura.

