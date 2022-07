CALDARONE: “Più attenzione per la frazione di Casumaro”

“Sono diversi anni che cerco attenzione affinché per la frazione di Casumaro, si trovi una soluzione per la pericolosissima pseudo rotonda presente nel centro del Paese, motivo grande preoccupazione per i residenti” così Francesca Caldarone consigliere comunale di FDI.

“Dapprima come Presidente della Consulta Civica di Casumaro ed ora come Consigliere comunale, ho sempre creduto che qualcuno prima o poi ponesse come priorità la sicurezza che ad oggi è spesso venuta a mancare. Grazie ad un’interrogazione presentata in regione da Fratelli d’Italia, sono riuscita ad ottenere l’attenzione dell’Anas, che con un comunicato attraverso la regione Emilia-Romagna, ha dichiarato che un intervento sarà inserito nelle future programmazioni…

Le frazioni meritano di più…

