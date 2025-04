CALDARONE (FDI): “Il Sindaco Accorsi verrà ricordato come il peggior sindaco della storia centese”

Il suo mandato è stato un disastro per Cento: ha chiuso il reparto maternità, sprecherà i soldi dei cittadini per la vicenda del Teatro Borgatti ancora chiuso e con una causa milionaria in corso, e ora è pronto a distruggere la palestra storica della Bocciofila per fare spazio a un dormitorio imposto dal PD.

Inutile nascondere attraverso le belle foto sui giornali del sindaco, che Cento sta affrontando una serie di scelte drammatiche sotto la sua guida.

La Palestra della Bocciofila, per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per i nostri bambini, ma nonostante la forte opposizione della cittadinanza, testimoniata dalla raccolta firme che ha visto un grande supporto, Accorsi sta proseguendo con il progetto di trasformarla in un dormitorio che non risponde alle reali esigenze della città e, anzi, rischia di compromettere la sicurezza e la qualità della vita dei nostri cittadini. Il sindaco Accorsi sta dimostrando ancora una volta di non ascoltare la voce dei centesi. La comunità merita di più: merita una politica che tuteli il nostro patrimonio, che rispetti le tradizioni e che metta al primo posto il benessere dei bambini e delle famiglie. È ora di fermare questo progetto prima che sia troppo tardi. Cento non può permettersi di perdere un altro pezzo della sua storia per scelte imposte dall’alto a cui un giovane sindaco non è stato capace di opporsi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...