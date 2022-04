“Campionati Italiani di Nuoto”: ottima prestazione nei 50 stile libero per Sara Marisaldi atleta di Pieve di Cento

“Campionati Italiani di Nuoto”

Dal 25 al 30 marzo scorsi si sono tenuti i Criteria Nazionali Giovanili presso lo stadio del nuoto di Riccione.

Il delfino era presente con Sara Marisaldi, tesserata Circolo Nuoto UISP Bologna, qualificata sia nei 50 che nei 100 stile libero e nei 50 farfalla.

Non brillanti i 100 stile libero, ma ottima prestazione nei 50 stile libero per l’atleta di Pieve di Cento, classe 2006, che ha chiuso la distanza con il suo primato personale in 26”00 realizzando il secondo crono di pass per i Campionati Italiani Assoluti e collocandosi al 10° posto della classifica nazionale, eguagliando il traguardo raggiunto già a Roma nell’estate 2021 – quando ancora non c’era stato di mezzo il Covid.

Bene anche i 50 farfalla che chiude in 28”76 al 22°esimo posto.

Il crono realizzato ai Criteria Nazionali 26”00 ha portato il pass nei 50 stile libero, mentre il pass per i 100 stile libero era arrivato qualche settimana prima con il crono di 56”39 realizzato alle Finali Regionali Emilia Romagna nelle quali ha vinto il titolo regionale. Sara Marisaldi sarà la prima atleta nella storia del nuoto centese a partecipare al Campionato Assoluto Italiano che si terrà a Riccione dal 9 al 13 aprile: potrete seguirla su RAI SPORT +HD dalle 10 della mattina dell’11 aprile!

