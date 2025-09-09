  • Mar. Set 9th, 2025

Cronaca

Canale88 è il nuovo partner televisivo della Benedetto XIV Sella Cento

Set 9, 2025
La Benedetto XIV Sella Cento è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con l’emittente Canale 88, che diventa il nuovo partner televisivo del Club.
Questa collaborazione amplia in modo significativo la visibilità della Benedetto XIV Sella Cento, non solo per le partite di campionato ma anche per altre trasmissioni di approfondimento, come interviste settimanali e la copertura della sala stampa nei post-partita.

La differita delle partite sarà trasmessa ogni mercoledì alle ore 21:30 su Canale 88 (digitale terrestre), offrendo a tutti i tifosi l’opportunità di seguire le sfide della squadra con continuità e comodità.

Benedetto XIV Sella Cento desidera esprimere un sentito ringraziamento a Canale 88 nella persona dell’Editore, Marco Giovannini per la definizione di questa intesa, convinta che questa partnership possa essere duratura e portatrice di importanti novità per tutti gli appassionati.

