CANTI NATALIZI PER UN NATALE SOLIDALE

I ragazzi e le ragazze della scuola secondaria “Il Guercino”, con i loro strumenti musicali, hanno attraversato la città fermandosi presso il Pensionato “Cavalieri”, la casa di riposo “Plattis” e il centro “Coccinella Gialla” per portare i propri auguri di pace e serenità alle persone anziane e alle persone meno fortunate di noi. L’accoglienza del personale e degli ospiti delle strutture è stata calorosa e generosa: merenda e omaggio per tutti in cambio di una canzone e un po’ di atmosfera natalizia. I ragazzi e le ragazze hanno compreso il vero valore del Natale, al di là delle tradizioni e delle religioni: avere sempre il cuore aperto all’altro.

