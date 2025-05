Cantiere “Punto Posta”, montaggio della gru, viabilità modificata il prossimo 20 maggio

Di Marco Cevolani

Il prossimo 20 maggio sarà montata la gru presso il cantiere del “punto posta”, con apposita ordinanza è stato disposto: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER TUTTI I VEICOLI, eccetto i mezzi

interessati ai lavori, in via Breveglieri nel tratto compreso dal civico n. 3 all’intersezione con Via IV Novembre.

Il richiedente, almeno due giorni prima, dovrà fornire adeguata informazione ai residenti, titolari di attività, imprese operanti nell’area interessata alla chiusura e nell’area interessata alla modifica della viabilità, compreso il plesso scolastico “G. Carducci”.

L’impresa si riserva di riaprire alla normale circolazione stradale qualora i lavori dovessero

terminare prima delle ore 19.00.

