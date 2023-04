CANTÙ SI IMPONE SULLA TRAMEC CENTO, È 100-84 A DESIO

Al Pala Fitline di Desio è andata in scena la seconda giornata di ritorno del girone giallo della fase a orologio Acqua San Bernardo Cantù contro Tramec Cento. I padroni di casa si portano a casa il match con il punteggio di 100-84 e continuano il loro cammino in testa al girone giallo. Il prossimo appuntamento è domenica 16 aprile alle 18.00 contro la Vanoli Cremona alla Milwaukee Dinelli Arena.

Primo quarto: Avvio di partita intenso per entrambe le squadre, per la Tramec in quintetto Kuuba per sopperire all’assenza di Toscano. Dopo il 5-2 iniziale per Cantù, la Tramec piazza un parziale di 0-7, portandosi avanti 5-9 grazie alla tripla di Capitan Tomassini. Cantù reagisce a suon di triple con Baldi Rossi e Severini 24-16, Mussini e Zilli provano a tenere a contatto i biancorossi, ma il primo quarto termina 28-21.

Secondo quarto: Nonostante le percentuali dall’arco stellari dei brianzoli, la Tramec rimane a contatto grazie a Zilli e Tomassini, 33-30. Stefanelli continua a colpire dai 6,75, 43-34 per Cantù a metà del secondo quarto. Da Ros allunga il gap, ma un positivo Kuuba e un Marks immarcabile accorciano dalla lunetta. Dopo il canestro di Bucarelli, Archie realizza dall’angolo la tripla del 55-45.

Terzo quarto: Dopo il canestro di Archie, 8-0 Cantù grazie alle triple di Bucarelli e Nikolic, Zilli segna col fallo, 65-50 al 24′. Archie e Mussini riportano Cento a – 10, 70-60. Stefanelli e Nikolic dilatano nuovamente il vantaggio per i brianzoli, 80-63 al 30′.

Quarto quarto: Nonostante gli sforzi di Mussini, Tomassini e Zilli nell’ultimo quarto Cantù gestisce il vantaggio e sulla sirena finale il punteggio è 100-84. Troppo pesanti le assenze di Toscano e Moreno per provare ad espugnare il Pala Fit Line.

Finale Acqua San Bernardo Cantù-Tramec Cento 100-84 (Q1 28-21; Q2 55-45; Q3 80-63; Q4 100-84)

Acqua San Bernardo Cantù: Stefanelli 13, Hunt 3, Baldi Rossi 8, Nikolic 18, Da Ros 19, Bucarelli 21, Severini 9, Rogic 9, Berdini n.e, Morgillo, Borsani n.e

All. Meo Sacchetti

Tramec Cento: Zilli 10, Marks 21, Mussini 19, Uleneo, Tomassini 14, Kuuba 4, Berti 2, Archie 14, Moreno n.e, Baldinotti n.e

All. Matteo Mecacci

Crediti foto: Stefano Garibaldi / Walter Gorini

