Capogruppo Caldarone (fdi): “Cento nell’immobilismo: zero programmazione e oltre un milione di euro per le cause”

C’è un limite alla tolleranza dei cittadini, e il sindaco Accorsi lo ha ampiamente superato. Il bilancio del Comune di Cento è il manifesto dell’incapacità amministrativa: tasse aumentate, famiglie spremute, eppure i soldi restano inutilizzati, fermi in cassa. È questa la grande visione politica? È questo il “buon governo” promesso in campagna elettorale?

La verità è semplice: manca una direzione, manca una programmazione, manca il coraggio – o forse la competenza – per investire dove serve davvero. Perché mentre le nostre strade cadono a pezzi, l’arredo urbano si degrada, le telecamere di sicurezza restano un miraggio e le imprese sono abbandonate, il Comune preferisce tenere i fondi fermi, come se l’accumulo fosse un valore in sé? Ma quei soldi non sono del sindaco, sono dei cittadini e lasciarli alle famiglie, in un momento storico in cui ogni euro conta, sarebbe stata la scelta giusta e doverosa.

E poi c’è il capitolo Teatro Borgatti, che grida allo scandalo. Quarantamila euro bruciati in spese legali. E non è finita, perché a causa dei contenziossi pendenti relative al Teatro e all’Ente Territorio, il Comune ha dovuto accantonare oltre un milione di euro. Un milione bloccato, inutilizzabile, congelato in attesa di sentenze che potrebbero arrivare tra anni.

Mentre Accorsi minimizza con leggerezza, Cento paga il prezzo di una guida miope e inefficace.

