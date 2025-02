Capogruppo di FDI Francesca Caldarone: “Più sicurezza a Cento: chiediamo telecamere, non sprechi”

Mentre i cittadini chiedono sicurezza, l’amministrazione comunale spende risorse per un giornalino di propaganda, anziché investire in strumenti concreti per combattere criminalità e degrado ignorando le segnalazioni.

La sicurezza in città è un tema sempre più urgente, e i cittadini chiefono risposte concrete.

Zone come il centro storico, via Matteotti e i parchi sono ormai ostaggio di spaccio, furti e vandalismo e mentre il sindaco Accorsi preferisce raccontare una Cento che non esiste, i cittadini subiscono ogni giorno le conseguenze della sua inazione.

Per questo motivo, nei prossimi giorni Fratelli d’Italia Cento, avvierà una raccolta firme per chiedere che l’amministrazione comunale intervenga subito per installare nuove telecamere di sicurezza nelle aree più colpite dalla criminalità garantendo un sistema di monitoraggio attivo ed efficace per supportare le forze dell’ordine.

Visto che l’amministrazione non è in grado di garantire la sicurezza, Fratelli d’Italia ha deciso di mobilitarsi e per questo invitiamo tutti i cittadini di Cento e delle frazioni a firmare la petizione per far sentire la propria voce.

Non possiamo più aspettare: vogliamo azioni concrete, non promesse vuote!

È ora di scegliere: sicurezza o propaganda? Noi abbiamo già deciso.

