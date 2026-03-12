CARBURANTI, PATTO PER IL NORD EMILIA: “BASTA TASSA SULLA TASSA. SE LE ACCISE NON VENGONO ABOLITE, ALMENO RESTINO AI TERRITORI”.

Patto per il Nord Emilia interviene nel dibattito nazionale sul costo dei carburanti con una proposta concreta per ridurre il peso fiscale su cittadini, lavoratori e imprese.

Questo governo, quando era all’opposizione, ed in campagna elettorale aveva giurato che avrebbe eliminato le accise sui carburanti. Oggi però quelle promesse sono rimaste parole. Benzina e gasolio continuano ad aumentare e le accise sono ancora tutte lì.

Noi non facciamo promesse impossibili. Sappiamo bene che le accise non si cancellano con uno slogan. Ma proprio per questo è necessario intervenire subito almeno sulle distorsioni fiscali più evidenti e restituire ai territori una parte delle risorse che ogni giorno cittadini e imprese versano allo Stato.

Oggi in Italia il prezzo dei carburanti è gravato da una distorsione fiscale evidente: l’IVA viene applicata anche sulle accise, generando di fatto una “tassa sulla tassa”. Un meccanismo che aumenta artificialmente il prezzo alla pompa e che pesa in particolare su lavoratori, famiglie, imprese, agricoltori e trasportatori.

Patto per il Nord Emilia propone quindi un intervento immediato e concreto: eliminare l’IVA applicata alle accise sui carburanti. Si tratta di una misura di equità fiscale che consentirebbe di ridurre il prezzo alla pompa di circa 8-10 centesimi al litro, con un beneficio diretto per milioni di cittadini.

Accanto a questo intervento è necessario affrontare anche il tema della destinazione delle accise. Oggi queste entrate finiscono interamente nel bilancio centrale dello Stato, mentre sono pagate quotidianamente da cittadini e imprese dei territori produttivi.

Se a Roma non mantengono le promesse fatte agli italiani sull’abolizione delle accise, almeno si abbia il coraggio di applicare un principio semplice di federalismo fiscale: una quota significativa di queste risorse deve restare nei territori che le pagano.

Le accise sui carburanti devono contribuire a finanziare infrastrutture, manutenzione delle strade, sicurezza e mobilità locale. Chi produce ricchezza e paga queste imposte deve vedere tornare almeno una parte di quelle risorse sul proprio territorio.

“Quando erano all’opposizione ed in campagna elettorale promettevano di abolire le accise. Oggi quelle promesse sono state dimenticate, ma i cittadini continuano a pagare” dichiara Riad Ghelfi, segretario regionale di Patto per il Nord Emilia.

“Se davvero non intendono mantenere quegli impegni, almeno si abbia il coraggio di eliminare subito la tassa sulla tassa e di applicare un principio di buon senso: una parte delle accise deve restare nei territori. Questo significa meno centralismo e più responsabilità locale. È una soluzione concreta che può essere attuata immediatamente”.

Patto per il Nord Emilia continuerà a sostenere proposte realistiche e concrete per ridurre la pressione fiscale e difendere gli interessi dei territori produttivi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...