Carlotta Gaiani (PD): “Non sono stata eletta ma terrò alta l’attenzione ai problemi del ferrarese”

Ieri si è insediata l’Assemblea Legislativa e ha preso avvio la dodicesima legislatura della Regione Emilia Romagna.

Auguro buon lavoro al Presidente, alla Giunta e a tutti i consiglieri regionali eletti, in particolare a quelli ferraresi.

Mi congratulo con Paolo Calvano, col quale ho condiviso tanti appuntamenti in campagna elettorale, per l’elezione a capogruppo del PD in Consiglio regionale e con Marcella Zappaterra per la nomina a questore dell’Assemblea regionale.

Resta il rammarico per la mancanza di una diretta rappresentanza di Ferrara in Giunta, unica provincia della Regione esclusa dalle nomine.

E’ una preoccupazione che sento il dovere di esprimere, apertamente e liberamente, e che voglio raccogliere perché in questi giorni mi è stata manifestata da tante persone che hanno supportato la nostra campagna elettorale e da tante forze economiche e sociali che si sono trovate disorientate e deluse da questa scelta.

Non ho motivo di dubitare che gli impegni presi dal presidente Michele de Pascale, anche e specificamente per il territorio di Ferrara e la provincia tutta, le cui fragilità ben conosce, verranno seguiti dai fatti.

Come territorio ferrarese abbiamo il compito di intavolare immediatamente un dialogo serrato con la Regione per portare a casa quei provvedimenti di cui abbiamo pressante bisogno: un piano di reindustrializzazione che mobiliti anche il Governo centrale, le forze sociali e imprenditoriali e gli istituti di credito; investimenti sulle infrastrutture per la mobilità; provvedimenti per garantire il diritto alla casa; rafforzamento dei servizi sanitari e investimenti sulla non autosufficienza; una rinnovata attenzione verso le fasce più giovani della popolazione; politiche culturali che consolidino il grande patrimonio di cui siamo custodi e depositari.

Chiedendo alla Regione anche un’attenzione specifica per le difficoltà dei Comuni, sempre in prima linea a far fronte alle esigenze dei cittadini, ma sempre più messi in difficoltà da politiche nazionali di pesanti tagli.

Anche se non sono stata eletta nel consesso regionale, proseguirò il mio impegno nel dare continuità al dialogo intenso e fruttuoso con la cittadinanza del territorio ferrarese che abbiamo instaurato durante la campagna elettorale, rinsaldando quel rapporto di fiducia che si è rinnovato. Teniamoci stretti e continuiamo il cammino intrapreso: la solidarietà, il dialogo, la condivisione sono la chiave di volta per raggiungere importanti obiettivi. Cercando sempre di fare bene, insieme.

