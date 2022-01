CARO BOLLETTE, #ROMANI (LEGA): RINGRAZIAMO #HERA DEL “CONSIGLIO”, MA CI PERMETTIAMO NOI DI DARE UN CONSIGLIO A LORO. Apprendiamo dalla stampa che la soluzione proposta da Hera per far fronte al caro bollette è quella di spegnere gli elettrodomestici e abbassare i riscaldamenti, in poche parole “cari cittadini a letto dopo carosello e ben coperti”.Vista la loro lungimirante idea noi proponiamo un’altra soluzione. Cara Hera per abbassare il costo delle utenze dei contribuenti, inizia a tagliare i costi aziendali partendo dai compensi a cinque /sei cifre. Così facendo potrai permetterti di abbassare il costo dei servizi offerti. Dal sito di Hera risulta che nel 2020 il presidente esecutivo ha ricevuto un compenso di € 380.000,00, più ovviamente dei bonus, per arrivare a fine anno con un compenso di € 705.690,00, che l’amministratore delegato ha percepito un compenso finale di € 1.330.590,00.Questo potrebbe esser solo l’inizio, poi a cascata si possono ridurre compensi dirigenti ecc…Ecco, abbiamo un consiglio: iniziate anche voi a tirare un po’ la cinghia, i modenesi purtroppo hanno già iniziato! Così in una nota il referente provinciale della #Lega Davide Romani

