Casumaro, due conferenze su San Francesco tra letteratura e arte

In occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, la Biblioteca Ileana Ardizzoni di Casumaro promuove il mini ciclo di conferenze “San Francesco nella letteratura e nell’arte”, realizzato in collaborazione con l’associazione “9 Parrocchie”, l’associazione “Il Castello di Atlante”, il Centro Studi Internazionale Il Guercino, il Liceo Ginnasio Statale G. Cevolani di Cento e il Liceo Scientifico Statale M. Morandi di Finale Emilia.
Gli incontri si svolgeranno presso la Sala conferenze dell’Oratorio Parrocchiale in via Correggio 465 a Casumaro (ex asilo infantile parrocchiale).
Il primo appuntamento è in programma martedì 24 marzo alle ore 21 con il professor Marco Diegoli, docente di Letteratura italiana al Liceo Morandi di Finale Emilia, che terrà la conferenza “Un canto dalle origini della poesia italiana: il Cantico delle Creature di San Francesco”. La serata sarà arricchita da interventi musicali a cura del Bibit Coro.
Il secondo incontro si terrà venerdì 10 aprile alle ore 21 con la professoressa Valeria Tassinari, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Cevolani di Cento e presidente del Centro Studi Internazionale Il Guercino. La conferenza, dal titolo “Il volto di San Francesco. Riflessi di una storia per immagini, da Giotto a Guercino”, sarà accompagnata da una proiezione di immagini.
Al termine degli incontri è previsto un momento conviviale.