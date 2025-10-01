  • Mer. Ott 1st, 2025

Casumaro (FE). Nascondeva un coltello nell’auto: denunciato 67enne dai Carabinieri.

DiComando Carabinieri

Ott 1, 2025
Nella mattina dello scorso 30 settembre i Carabinieri della Stazione di Bondeno, durante la quotidiana attività di controllo del territorio a largo raggio, hanno denunciato un 67enne trovato con un coltello a serramanico nascosto nell’abitacolo della propria autovettura.

I militari di Bondeno nello svolgimento di un controllo alla circolazione stradale sulla via Bondenese, hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura che, sin dai primi momenti è apparso immotivatamente agitato e poco collaborativo. Tale atteggiamento ha insospettito i militari al punto da decidere di approfondire il controllo con una perquisizione personale e del veicolo. I sospetti non erano infondati, in quanto, nascosto nel vano porta oggetti della portiera dell’auto, è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri.

Il conducente, un uomo di 67 anni, alla richiesta dei Carabinieri non è stato in grado di giustificare la presenza dell’oggetto, che è stato immediatamente sequestrato, facendo così scattare una denuncia in stato di libertà alla Procura estense, per porto di armi e oggetti atti ad offendere. 

Comando Carabinieri

