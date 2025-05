Casumaro (FE). Sorpreso con una mazza da baseball in auto: denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Casumaro hanno deferito alla Procura della Repubblica di Ferrara un 50enne della provincia modenese, trovato in possesso di una mazza da baseball. In particolare, nel corso di un controllo alla circolazione, i Carabinieri di Casumaro decidevano di fermare il conducente di una vettura apparsa sospetta: all’interno dell’abitacolo, dopo una attenta ispezione, i militari hanno trovavano una mazza da baseball in legno. Non avendo titolo per il porto dell’oggetto che può ovviamente essere utilizzato impropriamente, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria estense per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

