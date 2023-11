Centese 0 1 Gallo

La Centese fallisce la palla break, incassando la prima sconfitta in campionato.

La classifica nonostante tutto continua a sorridergli, con il vantaggio di +5 sulle dirette concorrenti.

Una domenica che non sorride ai padroni di casa, poco concreti: tanto possesso palla ma nessuna reale palla goal per tutti i 90 minuti.

La Centese sembra giocare ad harakiri e ci riesce.

Al 54 minuto l’ ex Mirko Bianchi,il migliore dei suoi, si invola sulla fascia e salta sassu, cross al centro e goal dell’ accorrente Melloni.

La Centese non sembra reagire, nemmeno con gli innesti di forze fresche come Bonvicini, Finessi, Busi e Grygiel.

Situazione bloccata, se si escludono alcuni reclami biancoazzurri su azioni dubbie in area di rigore avversaria.

Onore agli avversari che hanno espugnato il Bulgarelli: per la centese un giusto bagno di umiltà in vista della Trasferta di domenica prossima col fly sant Antonio.

Sarà necessario ricaricare in fretta le pile e riprendersi da questa severa ma giusta batosta.

