Centese: 1º Trofeo nazionale “Città di Cento”, 25 e 26 maggio con la partecipazione di squadre professionistiche tra cui Sassuolo, Bologna, Ravenna Modena, Padova, Vicenza e tante altre

Mentre prosegue il campionato, con la Centese in testa e ben vigile sulla diretta inseguitrice x martiri distanziata di soli 4 punti, si muove a gran ritmo anche tutta la macchina organizzativa. Reduce dalla bella e convincente vittoria nel derby di Bondeno, con un monumentale Nicholas Costantini fresco di paternita’ e capocannoniere solitario in cima alla classifica marcatori con 13 reti, sono diverse le iniziative extracalcistiche in programma. In primis la collaborazione con AVIS CENTO, che vede premiare ogni domenica il giocatore distintosi per generosita’ ed altruismo: un bellissimo messaggio per sensibilizzare il pubblico verso il sempre piu’ importante tema delle donazioni.

Poi, con con un lancio in grande stile, sono stati presentati i i prodotti del merchandising, la cui esposizione è garantita tutta i giorni presso lo Show Room del Parco del Reno. Sciarpe invernali ed estive, borraccia, felpe e teli da mare: una esplosione di BiancoAzzurro, quale espressione orgogliosa del senso di attaccamento ai colori della città.

Sono state inoltre ufficializzare le date del 1º Trofeo nazionale “Città di Cento”, una competizione che si svolgerà nelle giornate del 25 e 26 maggio 2024 e che vedrà la partecipazione di numerose squadre professionistiche tra cui Sassuolo, Bologna, Ravenna Modena, Padova, Vicenza e tante altre. Una vera novità nel panorama calcistico locale, i cui preparativi sono già iniziati da diverse settimane.

Da ricordare inoltre che i prossimi due incontri casalinghi della prima squadra saranno giocati di Sabato, come di rito da ormai una decina d’anni, grazie alla condivisione con i sempre disponibili organi federali FIGC, e la disponibilita’ delle squadre ospitate, per la concomitanza del Carnevale. Sabato 10 febbraio sara’ ospite il Ravarino, formazione in piena corsa play off, mentre il Big Match contro la Dieci Martiri andra’ in scena sabato 24 febbraio. Sara’ una vera e propria sfida promozione, e nell’occasione verra’ celebrata la giornata biancoazzurra, gia’ prevista negli abbonamenti stagionali. L’intero settore giovanile sfilera’ nel pre partita all’interno del Bulgarelli, ed altre iniziative collaterali sono in fase di organizzazione, per celebrare una bella giornata di sport e di festa.

La Centese Calcio, dentro e fuori dal campo, non si ferma mai.

