Centese 2 Real Sala 1 La Domenica Perfetta della Centese Calcio

Obiettivo: stupire!

Con un occhio al Bulgarelli ed uno sul Comunale di Nonantola, non era iniziata al meglio la Domenica del popolo Biancoazzurro. Alla prima azione della partita gli ospiti si portano in vantaggio. Azione corale, palla sull’out destro e tiro a giro del laterale Bisonti che si insacca nell’ angolino alto della porta difesa da un incolpevole Alberghini. Cala il gelo sul Bulgarelli. La Centese accusa il colpo ma non demorde, riversandosi all attacco per tutta la durata del primo tempo. Diverse le occasioni da rete, dapprima Garetto, poi Bonacorsi sfiorano la rete, dando la sensazione di poterla ribaltare da un momento all altro. Ci pensa Pirreca, letale con il suo solito colpo di testa nell’angolino, a rimettere la gara in pareggio. Poco dopo, a primo tempo quasi scaduto, ruba palla al suo marcatore, si invola in area e scavalca il portiere avversario con il più elegante dei pallonetti. Esultano i 350 del Bulgarelli, bellissimo pubblico anche oggi nonostante la voglia di “gita fuori porta”: Centese 2 Real Sala 1 e squadre negli spogliatoi. La musica sembra notevolmente cambiata e proseguirà così anche nel secondo tempo, con la Centese in possesso palla e occhi puntati su “Tuttocampo” per il risultato di Nonantola. Alla fine dell’ incontro sarà vittoria Centese e sconfitta X Martiri , con il vantaggio che sale a + 7 a sei giornate dalla fine. Da segnalare la prestazione di squadra, con un monumentale Ficarelli, il solito insuperabile Garetto, e le belle incursioni del 2004 Fype subentrato nella ripresa. Non e’ tempo di festeggiare, direbbero gli scaramantici, seppur oggi sia andata in onda la domenica pefetta. Luca Grandi Marchesini, Ufficio Stampa Centese Cristina Martini, Nicolo Cappabianca Curatori delle foto

