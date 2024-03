Centese 4 – AFC Codifiume 0 La Centese cala il Poker

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …



Nel turno infrasettimanale la Centese e’ costretta a giocare in campo neutro, causa i ben noti guasti dell’ impianto di illuminazione del Bulgarelli. Ad ospitare i guerciniani sono stati gli amici della Lovers, nella splendida cornice dell’ impianto sportivo di Argelato. Avversari dei biancoazzurri troviamo gli Argentani del Santa Maria Codifiume, una squadra ben organizzata, che ha dato del filo da torcere ai ragazzi di mister Brighel Govoni. All’andata i biancoazzurri si imposero 2-4, dopo che erano andati in svantaggio di due reti. Mattatore di quell’ incontro fu Pirreca, autore di una tripletta. il match di oggi e’ finito invece quattro reti a zero, con un Codifiume da subito all’ arrembaggio, quantomai desideroso di sgambettare la capolista. Primo tempo concluso sull 1-0 per i “padronii casa”: cross rasoterra di Sassu, e primo goal del “biondo” Bonacorsi. Diversa la musica nella ripresa. Bonacorsi ne mette altri due, sempre di pregevole fattura, e la chiude Radu con una sforbiciata da cineteca. 4a0 : la specialità della casa è servita. Appuntamento a domenica prossima, con la Centese impegnata nella trasferta di Poggio Renatico. il campionato e’ ancora lunghissimo e serviranno tanta concentrazione e determinazione. L’ obiettivo e’ ancora lontano, ma la strada intrapresa e’ quella giusta.

