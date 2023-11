CENTESE: A GUARDIA ALTISSIMA!

La Centese scende nella tana del Sala Bolognese, questa volta nell’anticipo del sabato. La squadra è pressoché al completo, ad esclusione del laterale difensivo Garetto, assente ormai da un paio di settimane per un problema muscolare. Gli avversari sono una neo promossa, viaggiano a pieno ritmo in zona play off (ricordiamo vi accedono 4 squadre, dalle seconda alla quinta classificata, mentre la prima viene promossa direttamente).Nel primo scorcio di stagione hanno incassato 21 reti segnandone 16, con un ruolino di marcia di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Temibile l’attaccante Capone, nel gruppetto di testa della classifica cannonieri con 6 realizzazioni all’attivo. Gli avversari sono conosciuti per detenere uno fra i più bei centri sportivi regionali, con diversi campi sintetici, campi in erba, strutture polivalenti e campi per attività multisport. La polisportiva che gestisce le strutture conta all’incirca 800 tesserati, occupando una posizione di leadership locale, nonostante le piccole dimensioni del paese. Un esempio virtuoso al quale guardare con ammirazione e forse un pizzico di sana invidia. Il calcio di inizio sarà alle 14.30, sono attese le solite carovane di sostenitori biancoazzurri, il giorno dei giorni per tutti i botteghini e i punti ristoro delle nostre dirette antagoniste. Centese che vuole confermare il grande momento di forma, non disponibile ad abbassare la guardia, consapevole di quanto il campionato sia ancora lungo ed insidioso.

