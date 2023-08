CENTESE AI NASTRI DI PARTENZA E CAMPAGNA ABBONAMENTI DA RECORD

Con la campagna abbonamenti in grande spolvero, che sicuramente vedra’ l’abbattimento del muro delle 200 tessere, prosegue a ritmo serrato la preparazione dei ragazzi di mister Briegel Govoni. Dopo la confortante vittoria del torneo Quarto Tempo Cup, dove oltre ai valori della solidarieta’ i ragazzi hanno potuto provare i primi schemi, domenica 3 settembre si inizia a fare sul serio con il primo turno di Coppa.Manifestazione che anche quest’anno vede la formula del “dentro o fuori”, con 128 squadre ai nastri di partenza: formula in gara secca con eventuali supplementari e rigori. A far visita ai Centesi saranno i bolognesi neo promossi del Real Sala Bolognese, squadra temibile e che vanta uno fra i centri sportivi piu’ all avanguardia della regione: ovviamente, il loro fiore all’occhiello e’ il settore giovanile che vanta oltre 700 iscritti in tutte le categorie d’elite.Ma quello di Domenica non sara’ l’unico impegno in casa biancoazzurra. Venerdi 1 settembre alle ore 18 i portoni del bulgarelli verranno aperti per il consueto open day, manifestazione dedicata ai bambini nati dal 2011 al 2018 e desiderosi di cimentarsi anche per la prima volta con il gioco del calcio. A seguire lunedi 4 settembre , nell’ambito del Settembre Centese organizzato dalla pro-loco al RED SPECIAL, ci sara’ la presentazione al pubblico della squadra e del settore giovanile.

Una settimana quindi piena di impegni, in un mondo biancoazzurro desideroso di prendersi le rivincite per l’annata appena trascorsa: una stagione che ha riportato passione d’altri tempi e tanto pubblico, ma con il retrogusto amaro delle sconfitte ai calci di rigore e con il mancato ripescaggio decretato solo da alcuni giorni.

