CENTESE: ASSALTO AL TRENO PLAY-OFF

La Centese arriva al big match di Sabato lanciata verso l’assalto al treno play off! Quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie di fila e una prestazione da applausi contro la X Martiri, dove solo il destino ha negato una vittoria che sarebbe stata più che meritata. La classifica ora sorride ai biancoazzurri, ma proprio per questo serve restare concentrati, perché la Centese è in forma, viva e affamata.

Mister Ciro Di Ruocco dovrà fare a meno dello squalificato Korouma, autentico pilastro difensivo, e del lungodegente Rimondi, fermo ancora per diversi mesi. Ma il gruppo è compatto e pronto a tutto: il mister potrà contare su una rosa in salute, capace di cambiare volto e modulo in corsa con risultati straordinari. Le soluzioni tattiche viste nelle ultime gare hanno dato nuova linfa a una squadra che oggi gioca con coraggio e spirito di battaglia.

Sabato 8 novembre, alle 15:00 al G&G Stadium, arriva una delle corazzate del girone, il Valsetta Lagaro, attuale seconda in classifica e formazione costruita per il salto di categoria. Una squadra nata dalla fusione di realtà della collina bolognese, allenata da Christian Cati, tecnico esperto e ambizioso, veterano della categoria, gia’ mister del Faro Gaggio per diverse stagioni. Tra i giocatori da tenere d’occhio spiccano l’attaccante Adeyemii, sempre in doppia cifra nelle ultime stagioni e già a quota 5 reti, il bomber Domenico Romeo e il portiere Michael Crocco, una vera garanzia tra i pali.

Nota a parte per il possente e longilineo Alessandro Ravaglia, che per caratteristiche fisiche assomiglia molto al fratello Federico, portiere del Bologna Fc: su di lui poggiano le manovre di interdizione difensiva dell’intera formazione di mister Cati. Ma al G&G Stadium si respira aria di impresa. La Centese è pronta a giocarsela a viso aperto, spinta dal proprio pubblico, da una città intera e da un sogno che cresce partita dopo partita.

Sabato sarà una giornata di grande calcio, con il solito pubblico da categorie superiori a fare la differenza.

