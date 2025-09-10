CENTESE: AVVIO IN SALITA, MA CON FIDUCIA E VOGLIA DI RISCATTO

Un inizio di campionato in salita per la Centese, che ha raccolto un solo punto nelle prime due giornate.

Al debutto casalingo contro lo Sparta Castelbolognese, al G&G Stadium, i ragazzi di mister Di Ruocco hanno pagato l’emozione e il peso delle aspettative: primo tempo contratto, poi una bella reazione nella ripresa con un emozionante 2-2 che poteva diventare vittoria.

Più complessa la trasferta di Anzola contro il Felsina, dove la Centese ha sofferto l’aggressività degli avversari, determinati a battere una società dal blasone importante. Ma da questi inciampi nascono le consapevolezze: la rosa è giovane, ricca di talento, e ha bisogno di fiducia e tempo per esprimere tutto il suo potenziale.

Il segnale della linea verde è chiaro: in campo fra gli altri il classe 2008 Diego Titone e tanti ragazzi del vivaio nati tra 2006 e 2007 già protagonisti. Domenica scorsa è rientrato anche Pellielo, regista reduce da tre mesi di stop, mentre contro il Granamica tornerà disponibile il difensore Korouma Lauche, garanzia di solidità.

Cresce l’attesa per bomber Toffano, già a segno su rigore, e per le accelerazioni di Baravelli, applaudite dal pubblico. Primo gol stagionale anche per il “Biondo” Federico Bonacorsi, che ha trovato la rete nei minuti finali con il Felsina.

Esperienza, freschezza e tanta fame: la miscela c’è. Ora serve il sostegno del pubblico, perché mai come oggi i ragazzi hanno bisogno del calore biancoazzurro per sbloccarsi e intraprendere quel percorso che società, tifosi e città si aspettano.

La Centese sarà protagonista anche alla Fiera di Cento (11-14 settembre), con uno stand dedicato per presentare i programmi stagionali, sottoscrivere gli abbonamenti e conoscere da vicino il settore giovanile, vero fiore all’occhiello del Club.

La stagione è solo agli inizi: è il momento di stringersi intorno ai ragazzi, perché insieme si può fare la differenza. Prossimo appuntamento domenica 14 settembre, ore 15:30 al G&G Stadium: a Cento arriva la retrocessa Granamica, per una sfida che promette emozioni.

